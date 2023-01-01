Ваш личный гид на рынке недвижимости Турции

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Алания , Авсаллар

Две квартиры 1+1 в комплексе на завершающем этапе строительства по ценам ниже, чем от застройщика, Авсаллар - Ракурс 1
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Две квартиры 1+1 в комплексе на завершающем этапе строительства по ценам ниже, чем от застройщика, Авсаллар

Комнат:1+1

Площадь: 47 м²

ID: 2309

Цена:

82 000

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Алания , Махмутлар

Квартира 1+1 с мебелью и видом на инфраструктуру , район Махмутлар – Алания - Ракурс 1
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Квартира 1+1 с мебелью и видом на инфраструктуру , район Махмутлар – Алания

Комнат:1+1

Площадь: 55 м²

ID: 3834

Цена:

170 000

Алания , Махмутлар

Квартира 2+1 в Махмутларе с видом на море - Ракурс 1
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Квартира 2+1 в Махмутларе с видом на море

Комнат:2+1

Площадь: 125 м²

ID: 3909

Цена:

159 500

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Агентство недвижимости Art Property – ваш надежный помощник!

Art Property – сертифицированное агентство недвижимости в Алании (Турция).

За годы своей работы мы смогли создать успешную модель оказания риэлторских услуг в сфере недвижимости на побережье турецкого Средиземноморья. Именно это позволило нам стать одной из самых узнаваемых и быстрорастущих компаний на рынке Алании.

Агентство ориентировано на клиентов разного уровня. В нашей базе имеется как элитная недвижимость, так и варианты эконом класса. Подбор объектов осуществляется в строгом следовании пожеланий заказчика относительно района, этажности, квадратуры, удаленности от моря, даты постройки, наличия инфраструктуры и ценовой категории. 

Наш сайт по продаже недвижимости в Турции охватывает более тысячи объектов и предлагает:

  • апартаменты от застройщиков,
  • квартиры и виллы из вторичного фонда,
  • помещения коммерческого назначения,
  • земельные участки, 
  • инвестиционные проекты.

Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы выстраиваем долгосрочные партнерские отношения, что и является залогом успеха компании

Мы тесно взаимодействуем не только с покупателями, но и с собственниками имущества и ведущими застройщиками региона. Благодаря этому, мы поддерживаем актуальную базу предложений и имеем обширный каталог первичного и вторичного жилья, создаем рыночную аналитику, позволяющую давать рекомендации по ценообразованию и успешной реализации апартаментов.

Мы заботимся о нашей репутации и никогда не участвуем в сомнительных продажах: тщательно проверяем каждый объект перед тем, как предложить его покупателю. 

Коллектив агентства недвижимости Art Property – это десятки профессиональных риэлторов, которые заключили сотни сделок и получили только положительные отзывы. 

Каждый агент в нашей компании обладает высокой квалификацией, имеет соответствующие аттестаты и работает в рамках мировых стандартов качества и кодекса этики. Помимо этого, менеджеры отлично разбираются во всех нюансах налогообложения и смогут объяснить многие юридические тонкости местного законодательства.

Наши специалисты ежедневно занимаются мониторингом рынка, поэтому в случае покупки инвестиционной недвижимости, они дадут только реальную оценку рентабельности, срока окупаемости и возможной прибыли.

Агентство Art Property оказывает широкий спектр услуг:

  • Экспертный подбор апартаментов под требования клиента и личное сопровождение русскоязычного менеджера.
  • Ведение переговоров с продавцом и полное согласование всех деталей сделки.
  • Изучение правоустанавливающих документов на соответствие действующему законодательству.
  • Проверка юридической чистоты недвижимости на наличие обременений, запретов, исков и долгов.
  • Полное правовое сопровождение сделки купли-продажи с юристом и присяжным переводчиком.
  • Помощь в открытии счета и организация безопасных взаиморасчетов с продавцом. 
  • Организация удаленной покупки недвижимости без посещения республики.
  • Содействие в решении иммиграционных вопросов при получении ВНЖ и гражданства Турции.
  • Помощь в получении ипотечного кредитования или оформлении беспроцентной рассрочки от застройщика.

Сопровождаем клиента на всех этапах: от первого обращения в компанию до передачи ключей от апартаментов. Как компания «полного цикла» предоставляем услуги постпродажного сервиса и доверительного управления объектом недвижимости.

Все услуги агентства строго регламентируются договором, который мы в обязательном порядке заключаем с каждым нашим заказчиком. 

Деятельность компании автоматизирована, успешно отработан формат проведения дистанционной сделки

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