Ваш личный гид на рынке недвижимости Турции

Агентство недвижимости Art Property – ваш надежный помощник!

Art Property – сертифицированное агентство недвижимости в Алании (Турция).

За годы своей работы мы смогли создать успешную модель оказания риэлторских услуг в сфере недвижимости на побережье турецкого Средиземноморья. Именно это позволило нам стать одной из самых узнаваемых и быстрорастущих компаний на рынке Алании.

Агентство ориентировано на клиентов разного уровня. В нашей базе имеется как элитная недвижимость, так и варианты эконом класса. Подбор объектов осуществляется в строгом следовании пожеланий заказчика относительно района, этажности, квадратуры, удаленности от моря, даты постройки, наличия инфраструктуры и ценовой категории.

Наш сайт по продаже недвижимости в Турции охватывает более тысячи объектов и предлагает:

апартаменты от застройщиков ,

квартиры и виллы из вторичного фонда,

помещения коммерческого назначения,

земельные участки,

инвестиционные проекты.

Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы выстраиваем долгосрочные партнерские отношения, что и является залогом успеха компании.

Мы тесно взаимодействуем не только с покупателями, но и с собственниками имущества и ведущими застройщиками региона. Благодаря этому, мы поддерживаем актуальную базу предложений и имеем обширный каталог первичного и вторичного жилья, создаем рыночную аналитику, позволяющую давать рекомендации по ценообразованию и успешной реализации апартаментов.

Мы заботимся о нашей репутации и никогда не участвуем в сомнительных продажах: тщательно проверяем каждый объект перед тем, как предложить его покупателю.

Коллектив агентства недвижимости Art Property – это десятки профессиональных риэлторов, которые заключили сотни сделок и получили только положительные отзывы.

Каждый агент в нашей компании обладает высокой квалификацией, имеет соответствующие аттестаты и работает в рамках мировых стандартов качества и кодекса этики. Помимо этого, менеджеры отлично разбираются во всех нюансах налогообложения и смогут объяснить многие юридические тонкости местного законодательства.

Наши специалисты ежедневно занимаются мониторингом рынка, поэтому в случае покупки инвестиционной недвижимости, они дадут только реальную оценку рентабельности, срока окупаемости и возможной прибыли.

Агентство Art Property оказывает широкий спектр услуг:

Экспертный подбор апартаментов под требования клиента и личное сопровождение русскоязычного менеджера.

Ведение переговоров с продавцом и полное согласование всех деталей сделки .

Изучение правоустанавливающих документов на соответствие действующему законодательству.

Проверка юридической чистоты недвижимости на наличие обременений, запретов, исков и долгов.

Полное правовое сопровождение сделки купли- продажи с юристом и присяжным переводчиком.

Помощь в открытии счета и организация безопасных взаиморасчетов с продавцом.

Организация удаленной покупки недвижимости без посещения республики.

Содействие в решении иммиграционных вопросов при получении ВНЖ и гражданства Турции.

Помощь в получении ипотечного кредитования или оформлении беспроцентной рассрочки от застройщика .

Сопровождаем клиента на всех этапах: от первого обращения в компанию до передачи ключей от апартаментов. Как компания «полного цикла» предоставляем услуги постпродажного сервиса и доверительного управления объектом недвижимости.

Все услуги агентства строго регламентируются договором, который мы в обязательном порядке заключаем с каждым нашим заказчиком.

Деятельность компании автоматизирована, успешно отработан формат проведения дистанционной сделки.