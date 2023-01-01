Ваш личный гид на рынке недвижимости Турции

Фильтр по недвижимости
Фильтр по недвижимости
АГЕНТСТВО
Art Property
Фильтр по недвижимости
Фильтр по недвижимости
Комнат:1+1
Площадь: 47 м²
ID: 2309
Цена:
82 000
Комнат:1+1
Площадь: 55 м²
ID: 3834
Цена:
170 000
Комнат:2+1
Площадь: 125 м²
ID: 3909
Цена:
159 500
Компания Art Property поможет вам найти жилье для покупки или аренды
Ответьте на 6 вопросов
и получите список
подходящих для вас объектов
Агентство недвижимости Art Property – ваш надежный помощник!
Art Property – сертифицированное агентство недвижимости в Алании (Турция).
За годы своей работы мы смогли создать успешную модель оказания риэлторских услуг в сфере недвижимости на побережье турецкого Средиземноморья. Именно это позволило нам стать одной из самых узнаваемых и быстрорастущих компаний на рынке Алании.
Агентство ориентировано на клиентов разного уровня. В нашей базе имеется как элитная недвижимость, так и варианты эконом класса. Подбор объектов осуществляется в строгом следовании пожеланий заказчика относительно района, этажности, квадратуры, удаленности от моря, даты постройки, наличия инфраструктуры и ценовой категории.
Наш сайт по продаже недвижимости в Турции охватывает более тысячи объектов и предлагает:
Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы выстраиваем долгосрочные партнерские отношения, что и является залогом успеха компании.
Мы тесно взаимодействуем не только с покупателями, но и с собственниками имущества и ведущими застройщиками региона. Благодаря этому, мы поддерживаем актуальную базу предложений и имеем обширный каталог первичного и вторичного жилья, создаем рыночную аналитику, позволяющую давать рекомендации по ценообразованию и успешной реализации апартаментов.
Мы заботимся о нашей репутации и никогда не участвуем в сомнительных продажах: тщательно проверяем каждый объект перед тем, как предложить его покупателю.
Коллектив агентства недвижимости Art Property – это десятки профессиональных риэлторов, которые заключили сотни сделок и получили только положительные отзывы.
Каждый агент в нашей компании обладает высокой квалификацией, имеет соответствующие аттестаты и работает в рамках мировых стандартов качества и кодекса этики. Помимо этого, менеджеры отлично разбираются во всех нюансах налогообложения и смогут объяснить многие юридические тонкости местного законодательства.
Наши специалисты ежедневно занимаются мониторингом рынка, поэтому в случае покупки инвестиционной недвижимости, они дадут только реальную оценку рентабельности, срока окупаемости и возможной прибыли.
Агентство Art Property оказывает широкий спектр услуг:
Сопровождаем клиента на всех этапах: от первого обращения в компанию до передачи ключей от апартаментов. Как компания «полного цикла» предоставляем услуги постпродажного сервиса и доверительного управления объектом недвижимости.
Все услуги агентства строго регламентируются договором, который мы в обязательном порядке заключаем с каждым нашим заказчиком.
Деятельность компании автоматизирована, успешно отработан формат проведения дистанционной сделки.
Мы кое-что подготовили для вас!
Получайте лучшие варианты из каталога недвижимости на самых выгодных условиях прямо на почту
Перезвоните мне
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Спасибо за заявку
C Вами свяжутся в ближайшее время
Спасибо за подписку
Обещаем, будет интересно и полезно!
Получить консультацию
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Получить все горячие предложения
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Получить предложение от застройщика
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.